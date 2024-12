Ziak de retour avec un double clip "Grabba / Chassé Croisé"

C'est le retour du gars qui a terrorisé tout le game pendant la période du CoVid.

Ziak a choqué tout le monde avec tous les morceaux sortis entre 2020 et 2023. Car si d'autres se sont appropriés le titre de rois de la drill dans le rap game FR, tout le game est resté sur le cul lorsqu'il a sorti "Raspoutine", "Fixette", "Galerie" et tous ses autres bangers. Pas très friand de gros plans de comms dans les médias, le Z préfère revenir par surprise pour planter un couteau bien profond dans l'abdomen du rap game et c'est justement ce qu'il vient de faire avec son tout nouveau double clip. Un clip qui regroupe donc les morceaux "Grabba" et "Chassé Croisé", et qui annonce aussi le prochain album du rappeur qui s'appellera apparemment "Essone History X". Un clip qui renferme pas mal d'indices sur tous les feats de cet album à venir, on vous en parle plus en détails dès demain dans un article entièrement consacré au sujet ! En attendant, on vous laisse kiffer les deux titres, l'un plutôt drill/electro et l'autre dans un mood un peu plus doux, mais ça reste très violent, vous connaissez le gars. Et graphiquement, c'est toujours aussi travaillé, on valide fort !