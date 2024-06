"S. Pri Noir in the building" !

S. Pri Noir figure désormais sur la très courte liste des rappeurs français dont le flow mettent d'ccord les spécialistes du rap US. La preuve, le rappeur parisien est parti kicker en direct un freestyle dans une célèbre radio américaine et le résultat a été publié sur Youtube. Attention, ça kicke, on vous prévient !