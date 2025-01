Un rappeur inconnu veut remplir l’Olympia en 500 jours !

"Les dés sont lancés…"

Un nouveau nom du rap français fait parler de lui : Yari. Ce jeune artiste franco-marocain, encore méconnu du grand public, s'est lancé un défi assez fou.

Son objectif ? Remplir la mythique salle de l'Olympia à Paris en seulement 500 jours, une chose jamais réalisée par un artiste inconnu. Le 25 avril 2026, c’est ce jour-là qu'il espère voir les 2 800 sièges de l'Olympia occupés. Pour concrétiser ce rêve, le rappeur n'a pas hésité à prendre des risques. Il a fait un emprunt de 25 000 euros pour réserver cette salle.

Sur son compte Instagram, il a partagé un message touchant, évoquant ses rêves d'enfant et l'importance du soutien dans cette aventure : "Petit, ma grand-mère me disait toujours que j’avais la tête dans les nuages. De là-haut, je pense qu’elle doit se dire qu’elle avait raison. J’ai passé tellement de temps à en rêver et aujourd’hui, on y est presque… car le défi qui nous attend est énorme : un artiste inconnu a 500 jours pour remplir cette salle de 2 800 places. Personne ne l’a jamais fait avant nous. Pour passer de l’ombre à la lumière, rien ne sera possible sans vous, car vous êtes le cœur de cette aventure et la clé pour transformer cette folie en réussite ! La billetterie est ouverte ! Les dés sont lancés… C’EST À NOUS DE JOUER ! Ça va péter, on le sait tous."

Moins de 100 places ont été vendues pour l'instant, mais Yari reste optimiste. Il lui reste encore un an et quatre mois pour mobiliser son public et atteindre son objectif ambitieux.