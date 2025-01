Lacrim bientôt en feat avec Gradur ?

Les deux anciens veulent refaire une collab comme à l'époque.

En 2025, on fête les 10 ans de l'année 2015, une des meilleures années de l'histoire du rap français. Et ça tombe bien : les rappeurs qui sont encore en forme aujourd'hui ont l'air de vouloir célébrer tout ça en faisant un peu revivre l'ambiance de cette année bénie pour le rap. C'est notamment le cas de Gradur, qui a promis qu'il allait tout casser cette année, avec un retour à de la trap bien énervée, et aussi son projet 100% Congo. Mais une troisième idée vient de germer dans l'esprit du rappeur, qui voudrait bien refaire un feat avec Lacrim !

Nouvelle connexion Gradur x Lacrim

C'était la grosse annonce de la semaine dernière : le retour du Gradur de l'époque "Sheguey" semble acté pour 2025, comme il l'a fait savoir lors d'échanges avec les fans. A un moment, le rappeur du Nord décide de poster "un nouveau feat avec Lacrim comme au bon vieux temps ce serait aps mal ça. Tu me donnes des bonne sidées là sheguey". Evidemment, il n'en a pas fallu plus pour que la Toile s'enflamme.

Quand tu veut frere https://t.co/1qxme7Qnc1 — LACRIM (@Lacrim_Officiel) January 3, 2025

Evidemment il manquait la réponse de l'intéressé, à savoir Lacrim, mais lui aussi a répondu rapidement : "quand tu veux frère". On a donc de bonnes chances de voir les deux rappeurs à nouveau en feat en 2025, eux qui ont déjà collaboré plusieurs fois par le passé, sur "La moula", "Voyous" ou encore "La douille", que de gros bangers bien streets et agressifs.

On espère que le nouveau featuring des deux rappeurs sera dans le même mood ! On précise que de son côté, Lacrim a lui aussi de grandes choses à annoncer pour 2025.