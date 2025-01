Gradur se la joue "Resta du Ghetto"

C'est léger, c'est léger, et c'est léger.

On vous l'avait annoncé lors de la journée du 31 décembre : Gradur entend bien profiter de 2025 pour tenter de revenir sur le devant de la scène. On ne sait pas exactement quelle forme ce retour va prendre, puisque ça fait un certain temps que les fans du rappeur attendent un come-back, plusieurs fois annoncé. Mais ce qui est sûr, c'est que le rappeur a l'air d'avoir envie d'en découdre. La preuve avec ce nouveau freestyle posté le 1er janvier, pour bien commencer l'année, dans la lignée de son légendaire freestyle Bobzer sorti en 2015. Dix ans plus tard, faites place à la "Resta Du Ghetto" (c'est le nom du morceau).

Un titre un peu moins agressif, puisque ça crie un peu moins, et qu'il y a un peu d'autotune par moments, mais les punch' sont toujours bien là et c'est bien l'essentiel. Le sourire est toujours frais, le bob est toujours bien fixé sur la tête. Et surtout, à la fin du clip, on a droit à plusieurs annonces qui concernent l'année 2025, pendant laquelle il devrait sortir un album solo, mais aussi l'album 100% Congo qui devrait voir le jour, et l'arrivée de tous les morceaux "Sheguey" sur les plateformes, avec un freestyle inédit. Bref, le retour de Gradur, cette fois, ça a l'air d'être du très sérieux !