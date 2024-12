Lacrim dévoile un clip et annonce son nouvel album "RIPRO"

Lacrim est de retour avec le clip de "IVAR" et une grande annonce.

On aura eu une année 2024 bien chargée du côté de Lacrim, qui, même s'il n'est plus autant mis en avant que par le passé, a continué à envoyer du lourd niveau son. Avec une forme de retour aux sources, comme à l'époque des années 2010, lorsque toute la street parlait de lui à chaque sortie. Avec son album "Veni, Vidi, Vici", il n'a pas battu de records de ventes mais il a fait de très bons scores avec un disque d'or décroché en deux mois. Il aura surtout fait beaucoup parler de lui grâce à son clash avec Maes, notamment avec à son diss track bien agressif. Mais c'est déjà l'heure du retour aux affaires pour le rappeur du 94.

Un clip, un album et bientôt un Bercy

En effet, Lacrim vient de dévoiler un tout nouveau clip nommé "Ivar". Un titre qui fait directement référence à un personnage incontournable de la série "Vikings", un personnage assez controversé, abandonné par son père car catégorisé comme "faible" à cause d'une terrible maladie des os, et qui se révèle au final un des plus grands stratèges de la série, capable d'une extrême violence. On dirait d'ailleurs que le rappeur s'est bien inspiré du côté "violent".

Car, qu'il s'agisse du clip ou du morceau, on est dans une ambiance assez sombre et agressive. Lacrim montre qu'il a encore la dalle avec son texte bien violent, sans oublier de placer une petite dédicace à la Palestine, et au niveau du visuel on est à mi-chemin entre le gangster et le gore, avec un rappeur qui gère ses affaires et qui n'hésite pas à venir avec ses hommes de main chez ses débiteurs pour les poignarder salement. Un visuel très réussi, donc.

Ce qui va faire encore plus plaisir aux fans, c'est le fait qu'avec ce clip, Lacrim annonce un nouvel album, qui s'appellera "RIPRO", en référence à sa célèbre série de mixtapes avec lesquelles il a fait péter tant de rappeurs. Un disque qui sera dispo à partir du 7 février. Juste une dizaine de jour avant son concert à l'Accor Arena de Bercy, le 19 février 2025 ! Bref, l'année prochain, le rappeur va encore fait beaucoup de bruit !