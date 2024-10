Maes répond à Lacrim et Booba avec "FC Beaudottes"

Le diss track est assez agressif, il faut avouer.

La tension au max

S'il faut reconnaître quelque chose à Maes, c'est que le jeune a du cardio. Cela fait maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années, que sa rivalité avec Kopp a éclaté au grand jour et depuis, il ne l'a jamais lâché. On pouvait même croire qu'il était un peu fou, puisque les premiers rounds ont tous été remportés par Booba, mais peut-être que le rappeur de Sevran mettait simplement tout en place pour arriver à ce moment précis. Cet instant où il a décidé de lancer les hostilités avec Lacrim, puis attendre que le rappeur du 94 abatte ses cartes avec son diss track "Real Madrid", avant de répondre violemment avec son propre diss track, "FC Beaudottes".

Le clash devient enfin intéressant

On l'avait déjà dit à l'époque où Lacrim sortait son morceau : on préfère quand les clashs se passent de cette manière plutôt que quand ça s'insulte sur les réseaux sociaux comme des ado. Le rappeur du 94 l'a bien compris, d'ailleurs, il a très peu parlé sur les réseaux. Maes, lui, a été un peu plus long à comprendre mais désormais ça y est : son diss track est disponible partout. "FC Beaudottes" commence par une voix off qui semble lire des extraits de casier judiciaire. Il y a de très fortes chances pour que tout ce que dit la voix soit entièrement faux, comme cela est déjà arrivé par le passé dans d'autres clashs de rap, mais c'est fait pour blesser l'égo et semer le doute dans l'esprit des gens.

Ca enchaîne ensuite avec des attaques directes dans tous les sens : ça commence à parler de la mère des enfants de quelqu'un, ça ressort le dossier des manettes PS4, ça en profite également pour balancer des piques à Booba (punchline sur son père, extraits vidéo de "Paty"), mais aussi sur les célèbres "gardes du corps de Lacrim", qui ont un peu participé à écrire sa légende.

Bref, le diss track vise plutôt juste. Niveau "skills" pures de rappeurs, on ne peut pas vraiment en mettre un au dessus de l'autre, même si le morceau de Maes sonne un tout petit peu plus actuel que celui de Lacrim, en tout cas rien de flagrant, et aucun des deux morceaux n'est un véritable banger à la "Not Like Us". Par contre, les attaques de Maes sont bien plus vicieuses, et on est curieux de savoir comment tout ça va évoluer.