Lacrim : son diss track contre Maes n°1 des tendances musique sur Youtube

"Real Madrid" cartonne sur Youtube, alors que le clip est plutôt "minimaliste".

Lacrim vs Maes, le clash du moment

On le sait, depuis quelques années, le rap français est une terre de clashs. Alors qu'on a eu une époque, pendant les années 2015/2020, durant laquelle le game était assez sage (si on oublie Booba, Rohff et Kaaris), on est désormais repartis sur un rythme un peu plus soutenu d'embrouilles entre rappeurs, sur les réseaux sociaux, ou sur des morceaux. En effet, les artistes n'hésitent plus à dégainer les "diss tracks", ces morceaux 100% clashs qui s'adressent directement à son adversaire. L'année dernière, 404Billy et Benjamin Epps avaient été plutôt inspirés et cette année, c'est Lacrim qui est en train de réaliser un petit braquage avec son diss track "Real Madrid".

Numéro 1 des tendances Musique sur Youtube

Un morceau qui est sorti depuis un peu moins d'une semaine, et qui a connu un succès plutôt surprenant pour un diss track. Il faut dire que ce clash implique de très grosses têtes de l'industrie du rap français, Lacrim et Maes, la cible du diss track. Maes a provoqué Lacrim depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux, et le rappeur du 94 a lui décidé de répondre en musique. Un choix payant, si on en juge par les chiffres.

Quasiment depuis la sortie de "Real Madrid", le morceau s'est hissé à la première place des tendances Musique sur Youtube en France, avec un score de presque 1,9 millions de vues, le tout en 5 jours depuis sa sortie. Le morceau se place même devant des bangers de Ninho et Niska, de Werenoi et Gazo. On peut dire que les diss tracks ont la cote en 2024, et on espère que ça va durer ! C'est quand même un peu plus intéressant que des vieilles insultes sur Instagram ou Twitter... En attendant peut-être une réponse de Maes !