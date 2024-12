Nouvelle Ecole : Une édition avec des anciens candidats va voir le jour !

Et elle sera diffusée bientôt sur Netflix !

Netflix voit les choses en grand !

Grosse annonce pour les fans de rap et de Netflix ! Le show Nouvelle École, qui a mis sur la carte des talents comme Fresh La Peufra, Ben PLG, Yuz Boy, Youssef Swatt's, Yorssy ou Jyeuhair, ne compte pas s’arrêter là. Une 4ᵉ saison est déjà calée pour l’été 2025, mais Netflix frappe encore plus fort : une édition All-Star est dans les tuyaux !

Cette version spéciale réunira des anciens candidats des trois premières saisons pour une édition au sommet. Elle sera découpée en trois parties, de quoi garder les fans en haleine.

Côté candidats, pas de liste officielle pour l’instant, mais il y a de quoi rêver en imaginant certains des plus gros kickeurs des saisons passées revenir pour tout casser.

Et le jury, on en parle ? SCH devrait logiquement être de la partie. SDM, qui s’est éclaté sur la saison 3, pourrait aussi revenir dans le game. Par contre, pour Aya Nakamura, c'est plus complexe, elle avait clairement dit qu’elle ne retenterait pas l’expérience. Shay, même discours, elle risque de ne pas être là non plus. Alors, pourquoi pas un jury 100 % neuf pour cette édition All-Star ?

Netflix reste discret sur les détails pour l’instant, mais les infos devraient tomber dans les semaines qui viennent. Une chose est sûre : ce projet All-Star va faire du bruit. Qui sera au top ? Qui tombera sous la pression ? On a hâte de voir ça. Nouvelle École revient encore plus fort, et on est là pour ça !