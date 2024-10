Les 5 concerts rap à ne pas manquer en cette fin d'année 2024 !

Focus sur 5 dates à ne surtout pas rater quand on est fan de rap en 2024 !

L'année 2024 se termine en beauté pour les fans de rap, avec une série de concerts majeurs à ne surtout pas rater. Voici cinq dates incontournables qui promettent de faire vibrer vos oreilles.

1. WeRenoi - Accor Arena, Paris - 17 octobre 2024

WeRenoi, jeune prodige du rap français, enchaîne les succès depuis ses débuts fulgurants. Son premier passage à l’Accor Arena s’annonce grandiose, avec une énergie débordante et des titres phares de ses deux albums Carré et Pyramide. De plus, les chanceux qui seront présents auront peut-être la chance d'écouter des sons indédits. En effet, le rappeur a annoncé sortir un nouvel album qui sortira d'ici les prochaines semaines !

2. Lil Tjay - Zénith, Paris - 20 octobre 2024

La star montante du rap américain, Lil Tjay, sera au Zénith de Paris pour une date exceptionnelle en France ! Réputé pour ses morceaux mélodiques et ses collaborations avec de grands noms du hip-hop, Lil Tjay apportera son style unique et ses hits tels que Calling My Phone. Un concert à ne pas manquer pour les amateurs de rap US​.

3. Nas - Zénith, Paris - 7 novembre 2024

Le légendaire Nas fête les 30 ans de son album mythique Illmatic avec une tournée anniversaire qui passera par Paris. Pour cette soirée, il revisitera ses classiques tout en rendant hommage à l’un des albums les plus influents de l’histoire du rap. Le Zénith résonnera aux sons intemporels du maestro​.

4. SCH - Accor Arena, Paris - 9 et 10 décembre 2024

SCH, véritable icône du rap marseillais, revient à l’Accor Arena à Paris pour deux dates qui s'annoncent tarpin bien. Après avoir enchaîné les succès avec ses albums JVLIVS et Autobahn, le S continue de conquérir la scène française. Malheureusement, cette tournée va mettre un peu plus de temps que prévu à démarrer, puisque le rappeur marseillais vient de repousser toutes les dates prévues en novembre. Mais pour l'instant les deux dates à l'Accor Arena le 9 et 10 décembre prochains sont encore confirmés.

5. Maes - Accor Arena, Paris - 19 décembre 2024

Maes clôturera l'année avec un concert très attendu à l’Accor Arena. Après la sortie de son dernier album "La vie continue" le rappeur avait repoussé sa date à Paris pour cette fin d'année alors qu'il était prévu pour le 16 février dernier. L'artiste de 29 ans, qui est actuellement en pleine brouille avec Booba, performera ses nombreux classiques comme Blanche ou Madrina pour le plus grand plaisir de ses fans !

Un conseil, pour prendre les places, c'est maintenant ou jamais ! Que vous soyez fan de rap français ou américain, il y en a pour tous les goûts !