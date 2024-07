PNL : nouveau record pour “Deux frères”

Malgré l'absence des deux artistes, ils cassent tout.

À chaque record de PNL, c’est toujours l’extase. Cinq ans après la sortie de "Deux Frères", le dernier album du duo à ce jour, Ademo et N.O.S viennent de battre un nouveau record. Très discrets depuis plusieurs années, l’influence de PNL n’a visiblement pas de date de péremption.

Ce sont les rappeurs les plus absents du game - avec Nekfeu, on vous l’accorde, mais pourtant, PNL ne cesse de battre des records. Les deux frères originaire du quartier des Tarterêts ont marqué toute une génération avec leur rap et alors qu’ils se font discrets depuis la sortie de leur dernier album "Deux Frères" en 2019, N.O.S et Ademo marquent toujours les esprits. Alors que des rumeurs sur un retour proche du duo tournaient au début de l’année, toujours aucun signe de deux artistes. PNL dévoile tout de même une lettre d’amour et de paix à la Palestine avec le titre "Gaza" en décembre 2023. Mais depuis, silence radio. À part quelques interactions sur les réseaux sociaux, les deux rappeurs laissent pour l’instant parler leur musique et cela fonctionne : PNL vient de battre un nouveau record.

D’après le média Midi/Minuit, "Deux Frères" est devenu le premier album français avec avoir six morceaux comptabilisant plus de 100 millions d’écoutes sur Spotify. Des statistiques totalement folles qui ne sont que la continuité des chiffres incroyables que réalisent PNL. Le titre le plus streamé est "Au DD" avec 214 millions d’écoutes, suivi par "Deux Frères" avec 171 millions, "À l’ammoniaque" avec 134 millions puis "La misère est si belle" avec 112 millions. Les deux derniers titres sont "91’s" avec 109 millions de streams et enfin, le dernier qui vient s’ajouter à la liste n’est autre que "Blanka" avec 100 millions d’écoutes tout pile. La hype est toujours aussi présente. On attend désormais le retour.