PNL franchit le cap des trois millions d'albums vendus en carrière

Grâce à la certification diamant de "Deux frères".

Conséquence directe de la nouvelle barrière franchi par l'album "Deux Frères" de PNL qui a été certifié double disque de diamant avec plus d'un million de ventes il y a quelques jours, le groupe de l'Essonne peut aujourd'hui s'enorgueillir d'avoir effacé une barre mythique puisque cela permet à N.O.S et Ademo de franchir le palier des trois millions de disques vendus en France (ou équivalents streams, évidemment) si on en croit les calculs du compte Twitter @PNL_Charts qui a fait les calculs.

PNL dépasse la barre des 3M d’albums vendus en carrière ! PNL dépasse la barre des 3M d’albums vendus en carrière ! Dans La Légende : +1 260 000 ventes Deux Frères : +1 000 000 ventes Le Monde Chico : +550 000 ventes Que La Famille : +190 000 ventes 3 000 000 ventes en 4 projets