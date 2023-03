Jul, PNL, Damso battent tous les records

PNL, Damso et Jul marquent la musique française.

Ils viennent tous de franchir un nouveau cap.

Si Jul, PNL et Damso se différencient sur leur niveau de productivité, leurs trois carrières se rejoignent sur un point : le succès. Ces derniers jours, chacun d'eux a en tout cas réalisé de nouvelles performances, confirmant leur place dominante dans les ventes françaises.

Comme en témoigne par exemple la dernière vidéo du média RapMinerz, Jul est le rappeur le plus productif de l'histoire du rap français. Selon leurs calculs, le J aurait en effet 872 morceaux et 591 sons produits au compteur. Deux records de plus pour le rappeur marseillais, qui mérite amplement son titre de "machine".

De leur côté, les deux frères de PNL viennent d'inscrire leur album "Dans la légende" dans l'histoire. Avec plus d'1,1 millions de ventes, cet album sorti en 2016 entre dans le top 4 des albums francophones les plus streamés sur Spotify, dépassant le très fort "Destin" de Ninho. C'est leur deuxième projet à figurer dans ce classement, leur dernier album "Deux Frères" se situant à la place numéro 2 avec plus d'1,3 millions d'exemplaires vendus.

🚨 L’album « Dans La Légende » entre dans le top 4 des albums francophones les plus stream sur Spotify !

Il vient de dépasser « Destin » de Ninho



▫️Aya - Nakamura 1.7Md

▫️PNL - Deux frères 1.3Md

▫️Stromae - Racine Carrée 1.1Md

▫️PNL - Dans La Légende 1.1Md

▫️Ninho - Destin 1.1Md pic.twitter.com/7zx4UbTrEB — PNL Charts 📊 (@PNL_Charts) March 27, 2023

Enfin, alors qu'il n'a pas sorti de projet depuis près de deux ans, Damso est récemment devenu le deuxième rappeur francophone le plus écouté sur Spotify, dépassant lui-aussi Ninho. Une performance plus qu'honorable pour le rappeur belge, puisque son nombre d'auditeurs mensuels n'a jamais été aussi élevé. Tout ça peut notamment s'expliquer par ses récentes collaborations avec Hamza, Zola, Aya Nakamura, Disiz et Gazo, qui ont toutes à un moment ou un autre atteint la première position des ventes singles.

🚨DAMSO devient le 2ème rappeur francophone le plus écouté sur Spotify en dépassant Ninho au classement des auditeurs mensuels. 🎧



Son nombre d’auditeurs par mois n’a jamais été aussi élevé. 🐐



Seul JUL est devant lui. pic.twitter.com/SIOej2PXSU — DAMSOWORLD (@DAMSOWORLD) March 26, 2023

En bref, toutes ces performances sont la parfaite illustration que la productivité n'est pas forcément synonyme de plus de ventes. Dans certains cas, elle aide beaucoup mais dans d'autres, elle permet aussi de faire durer les projets des artistes dans le temps et multiplier les écoutes. A chaque artiste sa formule !