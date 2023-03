PNL validé par Philippe Katerine

Le chanteur a parlé avec affection du groupe du 91 dans une émission de télé.

Ils ont beau avoir deux styles de musique différents, le chanteur Philippe Katerine invité de l'émission "En aparté" sur Canal+ il y a quelques jours a choisi un album de PNL et plus particulièrement le titre "Au DD" quand l'animatrice lui a demandé de prendre un album qui lui ferait plaisir parmi les quelques-uns qu'il avait à disposition. Et quand Nathalie Lévy lui a demandé pourquoi ce choix, voici ce que l'interprète de "Louxor j'adore" lui a répondu :

"J’aime beaucoup parce que disons que c’est une musique que je ne pourrais jamais faire de ma vie. Ça me parait très loin, très mystérieux donc complètement adorable. Je n’ai pas du tout la même vie, à les entendre chanter ils ont frôlé l’illégalité. Moi j’ai été attiré par le vandalisme à un moment donné mais ça a duré trois mois dans ma vie. J’ai quand même fait un peu de garde à vue. J’avais détruit un peu du matériel citadin. Bon ça me faisait du bien, voilà. 'Au DD'. Au détail ça veut dire. C’est-à-dire que c’est aussi un vocabulaire, un champ lexical que je connais très peu. C’est pour ça aussi que c’est beau et que cette musique m’attire tant, que je connais peu. Et puis c’est une musique très mélancolique. La musique d’aujourd’hui, en France en tous cas, est très très mélancolique. Peut-être qu’on est en train de vivre une époque très mélancolique, ça c’est possible. C’est quand même un reflet de ce qu’il se passe. C’est pour ça que j’aime tant ce disque. Merci."

Bien qu'il ne fasse pas du tout de rap, Philippe Katerine reste proche de ce style de musique, on se rappelle notamment d'un feat surnaturel avec Alkpote, "Amour"...