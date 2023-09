PNL brise encore un record !

C'est un sacré record cette fois.

On n'entend plus trop parler de PNL depuis quelques temps. La tournée du groupe s'est achevée fin 2022, et depuis, pas trop de son ni d'image du côté des deux frères du 91, qui ont toujours été plutôt discrets dans leur relation avec les médias ou leur public. Il faut dire aussi que leur dernier album, "Deux Frères", est sorti en 2019, il y a 4 ans déjà, et que les fans commencent sérieusement à s'impatienter. Mais malgré leur discrétion, ils continuent de faire la une de l'actualité, grâce à leurs records de ventes.

Car PNL font partie des plus gros vendeurs de l'histoire du rap français depuis "Le Monde Chico". Et ce statut ne risque pas de leur être retiré de sitôt, puisque même en ne sortant rien depuis 4 ans, ils restent très loin de la concurrence en termes de ventes. En effet, ce week-end, "Deux Frères" a atteint la barre très symbolique du million de ventes ou équivalents streaming. Un million de vente, qui signifie donc que le disque est désormais certifié d'un double disque de diamant, ce qui n'est pas rien.

💎💎 DEUX FRÈRES vient d’atteindre le MILLION de ventes en France.



C’est le deuxième album du groupe a réaliser cet exploit, après Dans la légende.



C’est le premier groupe français à réaliser cet exploit. 👑👑 pic.twitter.com/53cX7pr4ge — RAPLUME (@raplume) September 16, 2023

C'est même la deuxième fois que le groupe réussi cette exploit, après "Dans la légende", sorti il y a 7 ans et qui a lui aussi atteint le million de vente et le double disque de diamant. Ce qui fait de PNL l'unique groupe de toute l'histoire du rap français à avoir deux projets certifiés d'un double disque de diamant. On comprend pourquoi les Deux Frères mettent si longtemps à ressortir un album : ils ont peut-être tout simplement fini le jeu du Rap FR. Félicitations à eux en tout cas !