Booba : son conseil pour les jeunes artistes

L'ancien sait de quoi il parle.

Les carrières dans le rap se font de plus en plus courtes au fil des années. Entre ceux qui affichent clairement n'être là que pour l'oseille, ceux qui n'ont plus d'idées après le troisième album, et d'autres qui mettent 120 ans à finir leurs albums ou leurs morceaux, on assiste parfois à des fins de carrière assez précoces. Alors qu'on le croyait plutôt intéressé par les clashs, Booba vient de livrer un conseil à la jeune génération du rap si elle veut durer un peu dans le game. Des conseils précieux, puisqu'ils viennent du seul rappeur français qui rappe depuis presque 30 ans.

Pour une fois, pas d'insulte dans le tweet-conseil de Booba, mais un vrai message à la nouvelle génération : "Jeunes artistes n'oubliez jamais que la clé de la réussite c'est de travailler et de délivrer. Ne finissez pas influenceurs bossez et restez en compétition avec le reste du monde mais surtout avec vous-même. Tellement de carrières gâchées par manque de travail et à cause des réseaux". Effectivement, on a eu plusieurs exemples de tout ça ces dernières années dans le rap français.

🗣️BOOBA s’exprime au sujet des jeunes artistes



« Jeunes artistes n'oubliez jamais que la clé de la réussite c'est de travailler et de délivrer. Ne finissez pas influenceurs bossez et restez en compétition avec le reste du monde mais surtout avec vous-même. Tellement de…

On est globalement d'accord avec ce conseil, notamment à propos du travail et de la régularité. Booba a d'ailleurs longtemps alterné avec un projet par an : une fois, un album, l'année suivante, une mixtape "Autopsie", ce qui a bien marché pour lui. Le côté "compétition avec soi-même" est évidemment indispensable si vous voulez durer. Par contre, pour le côté influenceur, ça a plus de mal à passer, puisque c'est clairement la principale activité du Duc depuis 10 ans... Mais c'est vrai que lui au moins, il s'était déjà construit sa carrière avant de se lancer dans les réseaux. Et vous, que pensez-vous des conseils du Duc?