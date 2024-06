Booba attaque Vald

Il ne lâche pas l'affaire.

On l'avait dit depuis quelques semaines : Booba est repassé en mode Terminator et il est clairement là pour achever ses adversaire. Pour l'instant, ça manque encore un peu de puissance de feu, si on compare avec ses précédents clashs, mais il fait toujours autant le buzz dès qu'il choisit d'insulter quelqu'un. En ce moment, ça tombe souvent sur Vald, avec qui il adore s'embrouiller depuis leur clash légendaire (qui a commencé à cause des chiffres de Vald, que B2O avait du mal à avaler).

Cependant, ça n'est probablement pas avec ce clash que Booba va rentrer un peu plus dans la légende. Car on est clairement sur une des attaques les plus faibles et inoffensives de l'histoire du game. Le Duc a en effet posté une vidéo sur Twitter, extrait de l'émission "Zen" dans laquelle Vald est apparu il y a quelques semaines. Dans l'extrait, on entend les présentateurs demander à Vald à quoi ressemblent ses journées, puisque ça fait presque 2 ans qu'il n'a pas sorti de son. Le V affirme qu'il bosse sur son album, même si on sent qu'il ne nous dit peut-être pas toute la vérité, ce qui fait bien rire les deux présentateurs.

Se faire fourrer par 50 renois du Fitness Park forcément ça laisse des séquelles. 🏋🏿🍆 pic.twitter.com/6jzavTjM8U — Booba (@booba) June 22, 2024

Booba a simplement reposté l'extrait en y ajoutant : "se faire fourrer par 50 renois du Fitness Park forcément ça laisse des séquelles". Une référence aux Francofolies, où Vald avait empêché Booba de monter sur scène à l'aide de sa sécurité, venue en nombre. Au vu du faible niveau de l'attaque, et au peu de rapport entre la vidéo et le tweet de Booba, on peut dire une chose : Kopp semble toujours avoir autant le seum de s'être fait troller de la sorte.