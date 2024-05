21 Savage prouve sa loyauté envers Drake

Drizzy peut toujours compter sur 21 Savage.

On dit toujours que ce sont les moments difficiles qui révèlent qui sont nos vrais amis. Actuellement au coeur d'un clash avec Kendrick Lamar, Drake a une nouvelle fois pu compter sur la loyauté de son camarade 21 Savage. Alors que le rappeur d'Atlanta se produisait sur la scène du Budweiser à Toronto (ville natale du 6 God), il a surpris ses fans en faisant monter sur scène nul autre que l'interprète de "First Person Shooter". Le Slaughter King, connu pour ses collaborations avec Metro Boomin et Drizzy (actuellement eux aussi au milieu d'un clash qui les sépare), s'est donc retrouvé malgré lui au coeur de la querelle très médiatisée qui divise depuis plusieurs mois le rap game.

21 avait pourtant choisi dans un premier temps de ne pas prendre parti. Au début du mois, il s'était exprimé sur l'affaire lors d'un live Instagram :

"Ne venez pas sur mon live pour me parler de clash. », avait-t-il déclaré après que ses fans l'aient harcelé de messages, lui demandant de rompre son silence. "Metro est mon frère et Drake est mon frère. Ils finiront par comprendre cette merde".

Le 27 mai dernier, 21 Savage était de nouveau sur Instagram Live et avait ajouté Metro Boomin à l'émission mais les choses avaient rapidement vrillé quand Metro l'avait surnommé "Ovo Savage" (en référence au label fondé par Drake), avant de rajouter que le rappeur britannique s'était sûrement également fait tatoué le hibou (logo de la marque). Shéyaa Bin Abraham-Joseph de son vrai nom avait alors instantanément retiré le producteur de son live, avant de citer en rigolant une parole de Drake le visant dans sa chanson "Push Ups". Jusque-là, le rappeur a toujours préféré garder ses distances quant au clash. Une réaction plutôt mature donc, et pour le moins inattendue, de la part du rappeur de 31 ans. Comme quoi, on n'est pas toujours obligés de rajouter de l'huile sur le feu.