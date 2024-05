21 Savage pense que Drake et Metro Boomin vont se réconcilier

La fin du clash ?

21 Savage espère que Drake et Metro Boomin finiront par régler leurs comptes. Dimanche 12 mai dernier, lors d'une session Instagram Live, le rappeur a déclaré qu'il ne voulait pas que les gens continuent à lui poser des questions sur le beef entre ses amis, Drake et Metro Boomin. Selon 21, Metro et Drizzy trouveront un moyen d'être à nouveau amis.

"Il n'est pas question de venir sur mon live pour parler d'un quelconque putain de beef. Metro est mon frère et Drake est mon frère. Ces gars vont finir par comprendre cette merde".

21 s'est fait discret depuis que Metro a officiellement donné lancé son clash avec Drake lorsqu'il a sorti son album collaboratif avec Future intitulé "We Don't Trust You". Le natif d'Atlanta est l'un des collaborateurs fréquents de Metro, et a également fait équipe avec Drake pour leur projet commun "Her Loss". Metro a également produit deux titres, "Mr. Right Now" et "Knife Talk" avec Drake et 21 Savage.

Pour rappel, Metro Boomin a dévoilé un nouveau diss track, en réponse au tacle de Drake dans "Family Matters" il y a quelques jours. Dimanche 5 mai, il a mis une nouvelle instru en ligne, nommée "BBL Drizzy" (en référence au clash de Rick Ross contre Drake à propos de sa prétendue chirurgie esthétique), et a invité via un tweet ses fans à poser dessus. "Le meilleur couplet là dessus aura une instru gratuite", annonce Metro Boomin, ce qui devrait normalement en intéresser plus d'un au vu des prix habituels pratiqués par le producteur. On imagine qu'avec ce couplet, il compte sortir un énorme clash contre Drake, qui ne lâche rien de son côté.