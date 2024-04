Drake trolle Metro Boomin

Drake a vraiment de l'imagination (et des bonnes refs)

Personne n'y croyait plus, mais il a fini par le faire : Drake a bien répondu au clash de Kendrick Lamar, ainsi qu'à tous les autres rappeurs qui se sont engouffrés dans la brèche, croyant que celui qui est numéro 1 des ventes dans le game depuis dix ans était dans un moment de faiblesse. Malheureusement pour eux, le canadien est en pleine forme, tout comme son équipe de ghostwriters, et il prend un malin plaisir à démonter ses rivaux un à un : Kendrick, Rick Ross, même Metro Boomin en prend pour son grade.

Il faut dire qu'il fait partie de ceux qui ont démarré cette merde, puisque c'est sur son album commun avec Future que Kendrick est venu poser ses lignes assassines. Mais désormais, c'est au tour de Drake de tuer la concu et il réserve donc un traitement tout particulier à Metro. Sur Instagram, il a posté une story dont le contenu vient d'un film nommé "Drumline", dans lequel un jeune gars passe une audition pour jouer des percussions au milieu d'un stade de sport, devant le regard pas convaincu des juges.

Drake posted a Metro Boomin meme via IG 😭 pic.twitter.com/vXg6wFaMP6 — Kurrco (@Kurrco) April 15, 2024

Une référence directe au clash contre Metro Boomin : dans son diss track sorti la semaine dernière, Drake rappait : "Metro, shut your ho-ass up and make some drums, nigga", qu'on n'a pas besoin de traduire : arrête de jouer au fou, ferme là et va faire des beats. Un petit troll pour continuer à maintenir la pression sur Metro Boomin, qui doit tout de même être content : on n'a jamais autant parlé de lui que depuis le début du clash. Pas sûr que sa carrière en ressorte grandie, par contre...