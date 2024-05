Ninho bat record sur record en streaming

Rien de surprenant pour l'un des rappeurs les plus streamés de l'histoire sur Spotify.

Ninho vient une nouvelle fois de battre des records de streamings. Le "taulier" vient de dépasser les 8 milliards d'écoutes sur Spotify ! Un chiffre qui le positionne comme le deuxième rappeur français à franchir ce cap sur la plateforme. Et ce n'est pas tout. Dévoilé il y a déjà cinq ans, le single "La vie qu'on mène" se classe encore aujourd'hui dans le top 200 de la plateforme suédoise, et est y donc resté pas moins de 1890 jours. Le hit issu de l'album "Destin", est d'ailleurs le seul single de l'année 2019 à avoir comptabilisé plus d'un million de streams par semaine, faisant de lui le morceau à être resté le plus longtemps dans le "Top Songs France" dans toute l'histoire de Spotify.

Une popularité incroyable mais pas surprenante, pour le rappeur du 91 qui a sold out sans aucun soucis ses deux dates au Stade de France, les 2 et 3 mai 2025. Deux dates très attendues puisque les places pour le premier concert sont parties en sept heures avant que l'équipe du rappeur annonce une deuxième représentation, la veille, et que tous les tickets s'écoulent cette fois ci en à peine deux petites heures. Ninho s'est exprimé pour le média suisse DA QLTUR à ce sujet.