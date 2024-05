Drake vs. Kendrick Lamar : Rick Ross en rajoute une couche

Rozay ne lâche pas l'affaire.

Le clash continue entre Kendrick Lamar et Rick Ross, on peut même dire que la tension est plus forte que jamais avec les sorties récentes de "Not Like US" et de "The Heart pt 6", les deux derniers diss tracks publiés dans cette confrontation entre deux géants du rap game. Et alors que le beef ne semble pas se calmer, d'autres artistes continuent de profiter de tout ça pour essayer de s'en prendre à Drake, comme son ancien pote Rick Ross qui trouve chaque jour de nouveaux moyens de le provoquer.

Après des diss tracks plutôt médiocres, Rozay a changé son approche et se contente désormais de le troller via des petites vidéos humoristiques sur les réseaux, notamment Instagram. Dans ses dernières stories, on peut l'entendre dire : "Je viens de découvrir le dernier 'BBL Drizzy'. L'insulte, la bombe", déclare le boss de MMG, avec plein d'ironie pour se moquer de la faiblesse du diss track de Drake. "Mon petit, gars, t'as pas l'air bien. Tu devrais aller chez Maury Povich pour raconter ton histoire".

Rick Ross reacts to Drake’s response to Kendrick Lamar. pic.twitter.com/reraehCqPo — The Art Of Dialogue (@ArtOfDialogue_) May 6, 2024

Rick Ross parle également des accusations de pédophilie lancées contre Drake par Kendrick. "Je veux juste clarifier deux trois trucs, garçon blanc. Tu as dit que si tu baisais des jeunes filles, tu jures que tu te serais fait arrêté. Peu importe qui a écrit ça pour toi, il aurait dû un peu mieux penser à tout ça. Ce sont tes paroliers. Quel que soit le message qu tu leur as donné, ça n'aurait pas dû être fait comme ça. En tant que parolier, quand tu es accusé de pédophilie, tu dois rejeter tout ça".

Il termine enfin en disant que Drake ne sera pas invité à son prochain Car Show : "On veut maintenir Drake très loin de notre car show, car les enfants sont les bienvenus. Aucun homme avec de genre de passé ne devrait être autorisé sur ma Terre Promise". C'est bien marrant tout ça, Officer Ricky, mais au lieu de faire des stories, pourquoi tu ne sors pas de bons diss tracks, pour une fois ?