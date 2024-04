Le clip de "Champagne Moments" est sorti.

Rick Ross est en guerre contre Drake et ne fait pas les choses à moitié. Non seulement, il a sorti un violent diss-track puis il l'a mis sur les plateformes de streaming et enfin, il vient d'en publier le clip. La vidéo est simple, il est assis sur une chaise dans un garage mais le plus important, ce sont évidemment les paroles...