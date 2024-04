Rick Ross : son passé de maton refait surface

Alors "Officer Ricky", on veut jouer au clasheur ?

Rick Ross a eu la mauvaise idée d'être en clash avec deux des plus immenses stars de l'histoire du Rap US : 50 Cent, et maintenant Drake. Si Fifty et Rozay se détestent depuis déjà 20 ans, pour Drake, cette inimitié est beaucoup plus récente et date de quelques mois au maximum. Car avant ça, Drizzy et Rozay semblaient être deux vrais potes, au vu du nombre de feats qui existent entre les deux artistes. Mais Rick Ross a mis fin à tout ça en attaquant le canadien frontalement. Maintenant, il doit en assumer les conséquences, notamment concernant son passé de maton.

1090 Jake drops the footage of Rick Ross when he was training at the academy to be a CO 👀 pic.twitter.com/nIIaMPyXFA — Traps N Trunks (@trapsntrunks) April 17, 2024

Cette fois, les coups viennent d'un Youtubeur / influenceur américain, qu'on ne connait pas trop ici à la rédaction, on vous l'avoue. Son nom est 1090 Jake et il est totalement du côté de Drake dans le clash qui l'oppose à Rick Ross. Du coup, pour défendre son idole, il a sorti les gros dossiers concernant Rick Ross. Notamment une vidéo dans laquelle on voit "Officer Ricky" dans son bel uniforme gris de gardien de prison, en train de faire une sorte de "marche militaire" avec ses collègues, probablement pour "créer de la cohésion".

Ça ne s'est pas arrêté là puisque l'influenceur a également posté des anciens papiers officiels concernant Rick Ross en tant qu'ex gardien de prison : on retrouve des confessions de Rozay à ce sujet dans une interview, mais aussi un diplôme ou une lettre de démission par exemple. Évidemment, on n'apprend rien à propos de l'ancien métier de Rick Ross, qui avait déjà été révélé par 50 Cent dans les années 2000 pendant leur clash. Mais c'est la première fois qu'on a une image du "BAWZ" en train de faire une sorte de défilé en habit de maton. Pas sûr que ça l'aide à gagner son clash actuel avec Drake, au contraire : ça pourrait bien être la fin pour lui.