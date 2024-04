Future rejoint un club très fermé avec Jay-Z et Eminem

Son nom figure désormais aux côtés des plus grands rappeurs de la décennie.

Future a rejoint JAY-Z et Eminem dans le club très fermé des rappeurs dont au moins dix albums ont atteint la première place du Billboard 200. Une étape franchie grâce à la sortie de son dernier projet en collaboration avec Metro Boomin, intitulé "We Still Don't Trust You". Cet album s'était posté à la première place du classement à sa sortie, marquant le deuxième numéro 1 de l'année pour le rappeur d'Atlanta.

La première semaine de sa sortie, l'album comptabilisait déjà 127 500 albums vendus, d'après le magazine américain Bilboard. Ce projet collaboratif dévoilé le 12 avril dernier devient le dixième disque de Pluto numéro un et fait de lui le cinquième rappeur à atteindre ce palier symbolique, après Eminem, Drake, Jay-Z, et Kanye West.

Avec 14 albums numéro un, Hov se classe en tête de la liste de ce club très fermé. Drizzy le suit de près avec 13 albums, tandis que Ye et Eminem en ont respectivement 11 et 10 chacun. Le record absolu d'albums classés numéro un n'est cependant pas détenu par un rappeur mais par les Beatles. L'illustre groupe de rock britannique détient 19 albums classés numéro un.

"We Don't Trust You" s'était notamment hissé en tête du Billboard 200, trois semaines seulement après que "We Don't Trust You" ait débuté à la même place, permettant à Future de décrocher un autre record : celui de l'écart le plus court entre les numéros un d'un artiste. Le duo a également récemment atteint le sommet du Billboard Hot 100 avec "Like That", qui contient le fameux couplet incisif de Kendrick Lamar à l'encontre de Drake et J. Cole, à l'origine de l'actuelle guerre dans le hip-hop américain.