Kanye West : “Vultures 2” n’est pas sorti...

Ye et Ty Dolla $ign feintent de nouveau les fans.

Comme une impression de déjà vu ? Attendu pour ce vendredi 3 mai, "Vultures 2" de Kanye West et Ty Dolla $ign n'est finalement pas sorti. Le projet qui devait déjà paraître au mois de mars se fait fortement attendre par les fans des deux artistes qui ne cessent de les feinter.

On s'est bien fait berner. Après la sortie de "Vultures 1" le 10 février dernier, le public de Kanye West et Ty Dolla $ign attendent avec impatience le second volet de ce projet en commun. D'abord prévu pour le 8 mars, il a été reporté pour ce vendredi 3 mai. Mais les techniques de marketing de Ye compliquent les choses. De nouveau, "Vultures 2" n'est pas sorti au grand dam des fans des deux rappeurs américains. Sur les réseaux sociaux, l'agacement est bien présent. "Où est 'Vultures 2' ?", se demande un premier internaute, tandis qu'un autre montre son mécontentement : "Je lâche l'affaire, qui les garde ses 'Vultures'". Les interprètes de "Carnival" n'ont toujours pas réagi à cette "fausse sortie" et désormais, il faut patienter une nouvelle fois afin de découvrir la deuxième porte de cet album en commun.