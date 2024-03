Kanye West explique pourquoi "Vultures 2 " n'est pas sorti

Un message une nouvelle fois énigmatique...

On prend les mêmes et on recommence ? On apprenait ce vendredi 8 mars que la suite de "Vultures", album commun entre Kanye West et Ty Dolla $ign, devait sortir, mais ce ne fut pas le cas. Un nouveau retard après les multiples controverses qui avaient accompagné leur premier opus. Kanye West s’est expliqué.



Le 9 février, le 8 mars et le 5 avril. Cela devait être les trois dates respectives des opus "Vultures" 1, 2 et 3. Les multiples reports du premier projet commun avaient agacé les fans. Cette fois-ci, pour le deuxième projet, Kanye West a tenu à faire le point sur la non-sortie du projet sur Instagram, dans un message direct sur Instagram adressé au compte de fans : "Salut Ye. Est-ce que Vultures 2 sera disponible aujourd'hui ?" a demandé Ye Fanatics au rappeur, qui a simplement répondu : "Nous sommes dans le laboratoire." Un message comme à son habitude bien mystérieux.



Une nouvelle date de sortie n’a pas été donnée, alors que le troisième volet, Vultures 3, a déjà été annoncé pour le 5 avril. La fameuse règle du "jamais deux sans trois" fera peut-être son effet, une nouvelle fois pour un retard. Cela semble quelque chose d'inévitable. "Vultures 1", le premier album commun, est sorti finalement le 10 février et a été à la première place du Billboard 200 avec près de 150 000 unités équivalentes à l'album au cours de la première semaine.