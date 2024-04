Metro Boomin & Future : un deuxième album arrive !

"We still don't trust you" sortira le 12 avril.

Le compositeur et producteur Metro Boomin ainsi que Future veulent confirmer leur immense succès actuel. En effet, alors que leur album "We Don't Trust You" emporte tout sur son passage, le duo annonce un deuxième album au programme, "We Still Don't Trust You", prévu pour le 12 avril prochain.



WE STILL DON’T TRUST YOU — Metro Boomin (@MetroBoomin) April 4, 2024 WE STILL DON'T TRUST YOU🦅🐐



ALBUM TRAILER #1 pic.twitter.com/ntbowz881H — Future Daily 🦅 (@futurefbg56) April 4, 2024

Ce deuxième projet sera complètement différent du premier, et il n'aura pas forcément de lien direct. Il ne s'agit pas d'une version deluxe. On verra si le deuxième opus aura autant de succès que le premier.



Avec 251 000 ventes en une semaine, "We Don't Trust You" rapporte gros. L'album se place à la première place du classement Billboard 200. "We Don’t Trust You" fait un début remarqué car il est devenu l’album le plus vendu en une semaine sur l'année 2024, tous genres confondus. Avec 324,31 millions de streams, il s’agit de la plus belle vente en une semaine de 2024. Avec "We Don’t Trust You", Future réalise donc pour la neuvième fois avec un album à atteindre le podium. Pour Metro Boomin, c’est la quatrième fois qu’il se place à la première position des charts.