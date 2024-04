Fonky Family : Pone annonce son départ du groupe

C'est clairement une page qui se tourne alors que la Fonky Family avait annoncé sa reformation pour les 30 ans du groupe ainsi qu'une série de concerts. Le beatmaker historique du groupe marseillais, atteint de la maladie de Charcot, Pone, a décidé de quitter le groupe et de se désolidariser de tout ce qui va se passer à l'avenir autour de la FF. C'est tout le sens d'un long message que l'on vous a retranscris ici.

Salut à toutes, salut à tous.

Cette année, la Fonky Family fête ses 30 ans.

Malgré que nous n'ayons eu qu'une dizaine d'années d'activité, elles restent pour moi une

immense fierté professionnelle, mais c'est avant tout l'histoire d'amitié et l'aventure de 7

gamins amoureux de hip-hop que je retiens.

C'est également cette année 2024 que la Fonky Family remontera sur scène.

Si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour dire que j'ai été écarté de ce projet par les

membres du groupe.

On m'a mis au courant de cette tournée quelques heures avant son annonce publique et le

lancement de la promo. On ne m'a pas proposé d'y participer de quelque manière que ce soit,

on m'a donné comme justification qu'il s'agissait d'une "formation scénique de la Fonky

Family", composée de Dj Djel, Don Choa, Le Rat Luciano, Menzo, et Sat.

Or, la FF a toujours été constituée de 7 membres.

Créer un groupe, j'en ai tellement rêvé étant ado. Partis de rien, il y a un côté magique dans

ce que nous avons accompli, avec de belles valeurs, misent à mal aujourd'hui.

Outre le fait que je pense avoir démontré que depuis que je suis malade, je suis resté actif et

créatif (3 albums, 2 livres, des sites Internet, une association, et des événements mondiaux

comme l'accueil de la flamme olympique à Paris...), ce que j'ai beaucoup de mal à comprendre,

c'est d'avoir été exclu de ce projet sans même avoir été consulté.Je me moque de l'argent que j'aurais pu y gagner, je vois juste le plaisir qu'on m'enlève.

Chacun de nous aurait dû y trouver une place et y jouer un rôle actif. Le groupe a toujours été

notre force. Nous qui avons toujours tout décidé à 7.

Si je m'exprime aujourd'hui par ce communiqué de presse, c'est pour dire publiquement

(après y avoir longuement réfléchi) que je ne fais plus partie de la Fonky Family.

Ce n'est pas uniquement pour cet événement que je m'en vais, c'est un tout. Je ne me sens

plus en adéquation avec les valeurs que représente ce groupe.

Je me désolidarise donc de tous ces concerts, ainsi que de tout ce que la Fonky Family fera à

l'avenir.

Vous entendrez malgré tout mes musiques lors de ces lives, car elles, ils les ont gardées.

Je n'ai certainement pas été parfait dans cette vie de groupe, moi non plus.

J'ai jugé important que notre public soit au courant de mon départ.

En hommage au passé et à tout ce que l'on a vécu ensemble, je leur souhaite tout de même

beaucoup de succès dans leurs entreprises futures, ainsi que dans leurs vies.

Sincèrement, Pone.