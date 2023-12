Fonky Family : une reformation pour les 30 ans du groupe !

Le groupe sera de retour pour un concert au festival Jardin Sonore.

On vous en parlait ce matin, c'était même une des grosses news de la journée : les membres de la Fonky Family ont tous posté la même image avec le logo du groupe, accompagnée d'un sablier, sur leurs réseaux sociaux. On sentait donc bien qu'il se préparait quelque chose du côté du Rat Luciano, de Sat, de Don Choa et de DJ Djel, et on espérait qu'il s'agissait d'une reformation, peut-être bien dans le but de refaire un album. Eh bien, notre souhait a été à moitié exaucé !

Pas de nouvel album annoncé, mais on sait désormais à quoi correspond toute cette communication mystérieuse de la part des ex-membres de la FF. La Fonky Family va effectivement se reformer, pour une occasion bien spécifique. En effet, en 2024, le groupe culte de rap marseillais fêtera ses 30 ans d'existence. Un anniversaire important, qu'ils entendent bien fêter avec la manière : la Section Nique Tout aura en effet pour mission de foutre le feu au Jardin Sonore Festival de Vitrolles. Un gros événement organisé chaque année depuis 2018.

La Fonky Family sera donc de retour, quasiment au grand complet. Pone sera évidemment absent, lui qui est toujours en train de se battre contre la maladie de Charcot, mais on imagine qu'un hommage lui sera rendu sur scène. On n'a pas non plus de nouvelles de Menzo, qui semble avoir un peu pris ses distances avec les réseaux sociaux et le monde de la musique, mais on espère qu'il sera lui aussi de la fête, puisqu'il était déjà présent pour le précédent come-back du groupe, lors du festival Marsatac, en 2018.

Pour ceux qui veulent assister au retour du groupe, rendez-vous le 13 juillet 2024 à Vitrolles, pour le Jardin Sonore Festival !