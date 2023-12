La Fonky Family vient-elle d'annoncer son retour ?

Ce serait la meilleure nouvelle de 2023.

Si on devait nommer les groupes qui ont le plus marqué les esprits dans l'histoire du rap français, on est obligés de mentionner la Fonky Family. Le groupe marseillais, créé dans les années 90, s'est engouffré dans la brèche créée initialement par IAM, et ils en ont profité pour tout faire exploser. La "Section Nique Tout" comme ils se surnomment eux-mêmes a mixé insolence et poésie pour se dresser contre le système et envoyer valser l'ordre établi, en n'oubliant pas de "niquer la musique de France", véritable cri de ralliement dans les 90's.

Le volcan Fonky Family semblait s'être éteint depuis cette époque, puisque le groupe s'était même séparé après la sortie de "Marginale Musique" en 2006. Mais la FF pourrait bien être de retour ! En effet, tous les membres du groupe viennent de publier le logo du groupe sur leurs réseaux sociaux, accompagné d'un sablier. On a évidemment très envie de croire à un retour du groupe, qui s'était déjà reformé à quelques reprises pour de grandes occasions, comme le concert Marsatac en 2017, ou le concert de soutien à Pone, ancien DJ du groupe touché par la maladie de Charcot.

En tout cas, ce serait un réel plaisir d'entendre à nouveau Don Choa, Sat et Le Rat Luciano à nouveau réunis sur le même morceau, avec DJ Djel à la baguette. On avait eu la chance de les ré-entendre, de manière sporadique, sur l'album "13'Organisé" par exemple, mais jamais ensemble. On ne sait pas exactement ce que veulent dire tous ces sabliers, mais on a évidemment envie de croire que ça nous parle du temps qui passe avant l'arrivée d'un nouveau projet, que ce soit un disque ou une tournée. On vous tient au courant dès qu'on en sait plus !