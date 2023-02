Soso Maness invite Sat de la Fonky Family pour une version inédite de "DLB 17"

Ils se sont rencontrés il y a 25 ans et aujourd'hui, ils se retrouvent pour un remix bouillant.

"Aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours voulu être rappeur". Voilà comment débute le nouveau visuel de Soso Maness. Un court-métrage autobiographique qui retrace les premiers pas du rappeur marseillais dans le rap. Sa première expérience en studio, il s’en rappelle comme si c’était hier. Il avait neuf ans et une personne va chambouler sa vie : Sat, membre de la mythique Fonky Family. Vingt-cinq ans plus tard et comme pour remercier son mentor, il l’invite sur une version inédite de son single "DLB 17", extrait de son dernier album "À l’aube".

Une performance exclusive à retrouver exclusivement sur Amazon Music, où les deux rappeurs marseillais offrent une prestation de rap enflammée à leur public.