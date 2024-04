Rihanna se confie sur son nouvel album

"Mon cerveau travaille à l'envers en ce moment", avoue la chanteuse alors que ses fans trépignent d'impatience.

Un retour très attendu. Alors que les fans veulent à tout prix son neuvième album, Rihanna continue de faire monter la pression. La chanteuse américaine n'a rien sorti depuis 2016 mais serait en train d'y remédier. Dans une récente interview, elle évoque sa façon de travailler, qui est aujourd'hui différente de ce qu'elle avait l'habitude.

Avec "Anti", Rihanna a conquis le monde entier. Ce huitième album sorti en 2016 est certifié six fois disque de platine aux Etats-Unis et trois fois disque de platine en France. Un véritable succès qui continue encore aujourd'hui. La star américaine a même battu un record en juillet dernier sans aucune sortie. Mais les fans s'impatientent alors que le neuvième disque de l'interprète de "Love On The Brain" se fait longuement attendre. Si elle ne cesse de l'évoquer en interview, ce projet reste un énorme mystère. Récemment, elle s'est confiée à son sujet au média américain Interview Mag et Rihanna ne semble pas encore prête à le sortir. "J'ai beaucoup d'idées visuelles. C'est bizarre. Mon cerveau travaille à l'envers en ce moment, avoue-t-elle. J'ai généralement la musique en premier et la musique me conduit à toutes ces opportunités visuelles".

Elle poursuit : "Et maintenant j'ai tous ces visuels et je n'ai pas encore les chansons pour eux, mais peut-être que c'est la clé, cette fois-ci. Peut-être que les idées visuelles me conduisent aux chansons que je dois faire." Une nouvelle interview qui vient confirmer que le nouvel album de Rihanna n'est visiblement pas terminé. Si des rumeurs évoquaient un potentiel reggae, rien n'est confirmé. Son mari A$AP Rocky a récemment avoué qu'elle travaillait sur ce neuvième album. "J'ai l'impression qu'il est juste que mes fans obtiennent ce qu'ils attendaient, c'est-à-dire de la nouvelle musique, et après cela, faisons tout exploser", disait-elle en décembre dernier. Et le public attend ça de pied ferme.