A$AP Rocky annonce que Rihanna travaille sur de nouveaux titres

En cette fin de semaine, A$AP Rocky a dit à ses fans que Rihanna travaillait sur de nouveaux titres. Après que le couple ait été aperçu en train de passer la Saint-Valentin à Paris en début de semaine, une nouvelle vidéo d'A$AP saluant des fans dans la ville lumière a enthousiasmé ceux de Rihanna. On entend le rappeur dire : "Elle travaille dessus" en réponse à la question des fans sur le retour de Rihanna.

ASAP Rocky gives a status update on Rihanna's new album 👀 "She's working on it." pic.twitter.com/z2uLJBEF3c

Le dernier album de Rihanna remonte à loin. Il s'agit de "Anti", sorti en 2016. Il comprenait des singles tels que "Work" en featuring avec Drake, "Kiss It Better", "Needed Me" ou encore "Love on the Brain".

Pour la plus grande joie des fans de Rihanna, les paparazzis ont également surpris la star quittant le Lendit Studio à Saint-Denis avec une équipe de danseurs, ce qui laisse penser à certains qu'une nouvelle ère est imminente.

Rihanna last night in Paris at Lendit Studio with her crew and choreographers. pic.twitter.com/0ZPsXHt4D2 — 🌙 (@navybih) February 16, 2024

Rihanna avait initialement annoncé qu'elle travaillait sur un album de reggae lors de sa couverture de Vogue en juin 2018. Des sources liées à la chanteuse ont déclaré à Rolling Stone que les producteurs et les auteurs-compositeurs jamaïcains ont soumis "500 disques" pour le prochain album dancehall de Rihanna.