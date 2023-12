Rihanna : "J'ai l'impression qu'il est juste que mes fans obtiennent ce qu'ils attendaient"

Le retour de la chanteuse est-il imminent, sept ans après "ANTI" ?

Le retour de Rihanna semble imminent. Depuis la sortie de son dernier album "ANTI" en 2016, la chanteuse américaine est attendue au tournant par ses fans qui espèrent avoir enfin de nouvelles musiques. Alors qu’elle présentait récemment sa nouvelle collection en collaboration avec Puma, la mère de RZA et Riot évoque justement son retour.

"Je suis dans une ère de découverte, déclare Rihanna à Complex. "Et peut-être que c'est une redécouverte parce que tant de choses changent et certaines choses sont éphémères. Et certaines choses n'ont pas encore été découvertes, n'est-ce pas ? Et je suis au centre de tout cela". Pour autant, la compagne d’A$AP Rocky n’est pas encore prête à lâcher de nouveaux morceaux. "Je ne suis donc pas encore à l'atterrissage, mais je suis excitée par ce qui est à venir parce que j'ai le sentiment de ce que c'est. Mais je ne peux pas le mettre en mots et je sais que le voyage va être passionnant pour y arriver". Elle poursuit : "Je suis vraiment excité d'explorer les choses en ce moment".

En 2019 elle précisait les contours de son projet pour Vogue, évoquant un album aux sonorités reggae. "Ce ne sera pas du reggae classique ou typique. Mais vous allez en ressentir des éléments dans tous les morceaux (...) C'est dans mon ADN, expliquait-elle. Même si j'ai exploré d'autres genres musicaux, il était temps de revenir à quelque chose que je n'ai pas vraiment abordé entièrement dans un disque".

Si le retour de Rihanna semble être un énorme prank pour son public chaque année, l’interprète de "Diamonds" est pourtant bien sérieuse et rassure ses fans pour ET : "J'ai l'impression qu'il est juste que mes fans obtiennent ce qu'ils attendaient, c'est-à-dire de la nouvelle musique, et après cela, faisons tout exploser". Déjà fin octobre, le Daily Mail annonçait qu’un contrat de 39 millions de dollars avec Live Nation avait été signé et comprendrait la sortie de deux albums entre 2024 et 2025. Affaire à suivre.