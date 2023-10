Rihanna devrait faire un gros retour en musique

Avec deux albums et une tournée.

Ça y est, le retour de Rihanna se précise enfin ! D'après certaines informations du média anglais The Daily Mirror, la chanteuse aurait tout récemment signé un deal à près de 39 millions de dollars avec Live Nation. Ce contrat comprendrait la sortie de deux albums et une grande tournée de retour pour les années 2024-2025, avec très probablement un passage chez nous en France.

"Rihanna organise secrètement une tournée après la signature de son contrat avec Live Nation. L'accord a été conclu pour une tournée mondiale et son équipe travaille tranquillement avec elle à Los Angeles pour tout mettre en place pendant qu'elle élève [ses deux enfants]. Elle commencera la tournée une fois qu'elle sera prête et qu'elle aura préparé l'équivalent de deux albums une fois qu'elle sera de retour."

De très bonnes nouvelles qui concrétisent donc un peu plus le retour de notre Riri qui est depuis peu la maman de deux petits garçons. Les fans sont en tout cas prêts à assister ce retour très attendu depuis de nombreuses années, et plus encore depuis sa prestation à la mi-temps du dernier Superbowl. Aucun doute donc sur le fait que cette tournée et ces deux albums seront accueillis avec beaucoup d'enthousiasme !

Si Rihanna n'a pas sorti d'album depuis "ANTI" en 2016, elle n'en finit pas de réaliser des scores impressionnants. Cet été, elle est notamment devenue la première femme à avoir 10 chansons avec plus d'un milliard de streams sur Spotify.