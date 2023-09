Rihanna et A$AP Rocky présentent leur fils Riot

A$AP Rocky et Rihanna sont désormais les parents de deux petits garçons.

Une belle petite famille !

Après RZA l'année dernière, Rihanna et A$AP Rocky sont depuis quelques mois les heureux parents d'un deuxième fils prénommé Riot. S'ils étaient jusque là restés très discrets sur cette nouvelle naissance, les deux amoureux ont tout récemment posé pour leur photographe et ami DIGGZY. Des clichés qu'il a partagé sur les réseaux sociaux et qui ont rapidement été reposté par de nombreux médias, dont Vogue Magazine.

"C'est une histoire de famille. Rihanna, A$AP Rocky et RZA Athelston Mayers accueille Riot Rose Mayers dans leur famille !"

La grossesse de Riot avait été annoncé en grande pompe par Rihanna lors de sa performance à la mi-temps du Superbowl 2023. Riot est né quelques mois plus tard, le 3 août dernier à Los Angeles, faisant de RZA un grand frère à seulement un an et quelques mois.

Une chose est sûre, cette nouvelle arrivée devrait garder les deux nouveaux parents bien occupés et surtout retarder la sortie de leurs albums respectifs. Pour l'instant, seul Rocky a l'air de préparer son retour, puisqu'il sortait il y a quelques mois un tout nouveau single justement intitulé "Riot". Aucune information n'a depuis été donné sur la sortie de son nouveau projet, qui comme celui de Rihanna est très attendu par leurs fans. En attendant, ça nous fait toujours plaisir de découvrir des nouveaux clichés de cette belle petite famille !