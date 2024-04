Rihanna et Jay-Z : le montant de leur fortune révélé par Forbes

Rihanna et Jay-Z. © Instagram / Flickr

Les deux artistes se classent respectivement en neuvième et cinquième position.

Rihanna et Jay-Z font partis de la liste très prisée des milliardes célèbres dans le monde. Publiée par Forbes le mardi 2 avril, le média révèle ainsi la fortune des deux artistes qui se retrouvent aux côtés de Taylor Swift, Kim Kardashian ou encore Michael Jordan.

Comme chaque année, Forbes dévoile sa fameuse liste des célèbres milliardaires. En 2024, il ne déroge pas à la règle. Un classement de quatorze personnes, entre artistes, influenceurs, sportifs et présentateurs qui ont un compte en banque bien rempli où l’on retrouve notamment deux acteurs de la scène hip-hop. En neuvième position, c’est Rihanna que l’on retrouve parmi les 10 célébrités les plus riches du mode. Avec une fortune estimée à 1,4 milliard de dollars, la chanteuse américaine originaire de La Barbade a capitalisé sur ses projets annexes à la musique : sa marque de maquillage Fenty Beauty et de lingerie Savage X Fenty. Une belle année pour Rihanna qui devenait milliardaire en août 2021.

Le premier rappeur milliardaire, c’est Jay-Z et il se positionne à la cinquième place du classement cette année. Avec une valeur nette estimée à 2,5 milliards de dollars, l’artiste de 54 ans a notamment parié sur sa marque de champagne Armand de Brignac. Il possède également des parts chez Uber. Rihanna et Jay-Z se retrouvent ainsi parmi une belle liste de célébrités dont Michael Jordan en troisième position, Steven Spielberg en deuxième position et le réalisateur George Lucas à la première place du classement.