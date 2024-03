50 Cent allume Jay-Z et P.Diddy

Ça y est, Fifty a une nouvelle cible.

Il y a peu de personnes qui sont plus heureuses de ce qui est en train d'arriver à P.Diddy que 50 Cent. Le rappeur déteste le boss du label Bad Boy Records quasiement depuis son début de carrière. Cela faisait des années que Fifty l'accusait à demi-mots d'avoir des pratiques "étranges" lors de ses fameuses soirées, ou qu'il affirmait que Diddy était lié à l'assassinat de Tupac. Depuis quelques mois, les scandales sexuels s'enchaînent pour Diddy, et Fifty se fait donc plaisir sur les réseaux en le trollant chaque jour un peu plus.

This is gonna break records when this drop. GLG🚦GreenLightGang you know the vibes • https://t.co/jnbpt4Vpb3 pic.twitter.com/2lGlCsyykc — 50cent (@50cent) March 26, 2024

Cette fois, 50 Cent a fait fort puisqu'il est allé trouver un montage fait par un internaute pour le publier sur son compte Instagram. Un montage avec lequel il annonce la sortie d'un documentaire sur cette "affaire P.Diddy", qu'il appellera "Diddy do it?", un jeu de mot avec "Did he do it?", qu'on peut traduire par "est-ce qu'il l'a fait?". Une question à laquelle Fifty semble avoir la réponse, évidemment. En légende, pour accompagner le post, il écrit : "ça va péter tous les records quand ça va sortir". Calmons nous cependant, rien n'a été annoncé et ce montage n'est même pas fait par 50 Cent.

Plus surprenant, Fifty a ausis décidé de s'attaquer à Jay-Z, avec un angle original : le boss de New-York semble avoir "disparu" depuis les débuts de l'affaire Diddy. Coïncidence, ou silence stratégique pour se faire tout petit ? 50 Cent s'inquiète et a même posté une photo de Jay-Z en mode "alerte enlèvement" sur les packs de lait, comme ça se faisait parfois aux USA. "Quelqu'un a vu Jay lol ? Puff a dit que le gars ne répondait plus au téléphone". Il souligne ainsi les liens étroits qu'il existe entre les deux plus grosses personnalités du rap game new-yorkais. Un 50 Cent en grande forme, qui jubile car ses rivaux sont dans la sauce jusqu'au cou.

Gare au retour de karma cependant...