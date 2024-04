Chris Brown aurait acheté toutes les places d’un concert de Quavo !

Le rappeur des Migos est monté sur scène devant une salle presque vide.

Entre Chris Brown et Quavo, la tension continue de monter. Après les diss tracks, le chanteur américain aurait joué un joli tour au membre des Migos en lui achetant des centaines de places de concert pour vider la salle.

Le rap game américain est en surchauffe ! Alors que Drake tape sur Kendrick Lamar après son pic dans "Like That", le ton monte aussi du côté de Chris Brown et Quavo. L'interprète de "Under The Influence" avait lancé les hostilités avec un diss track publié le 19 avril dernier. Un titre auquel le rappeur des Migos a rapidement répondu quelques jours après. Mais les tensions ne s'arrêtent pas là. Une rumeur court sur un nouveau geste bien piquant de la part de Chris Brown. Sur les réseaux sociaux, les fans de Quavo s'enflamment après son concert dans le Connecticut ce week-end. Le Hartford HealthCare Amphitheater qui peut atteindre jusqu'à 5 500 spectateurs, n'était pas remplie à son maximum, laissant place à une théorie folle : Chris Brown aurait acheté massivement des billets afin de laisser Quavo face à une salle presque vide.

Sur des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, le rappeur est bien monté sur scène mais devant une très petite foule de fans et les accusations se sont rapidement dirigées vers le chanteur américain. Si Chris Brown ne sait toujours pas exprimer sur cette rumeur, il y en a un qui se délecte bien de la situation. Alors qu'il n'hésite pas à donner son avis sur le clash entre Kendrick Lamar et Drake, 50 Cent est aux premières loges pour le beef entre Quavo et Chris Brown. Sur son compte Instagram, il partage une photo de salle vide du concert du rappeur, histoire de rajouter de l'huile sur le feu.