Golden Coast Festival : la programmation complète avec Booba, Ninho, Josman,...

Pour sa première édition, le festival frappe fort.

Cela fait déjà plusieurs fois qu'on vous parle des nombreux festivals rap à suivre en 2024. Avec, cette année, un nouveau venu, qui se déroulera pour la première fois, dans un endroit assez inhabituel pour le rap game. Il s'agit du Golden Coast Festival, un événement annoncé depuis maintenant presque un an et qui se déroulera à Dijon avec pour ambition de devenir le "Hellfest du rap". Un pari osé, mais l'organisation vient de dévoiler la programmation intégrale et on peut dire qu'ils ont tout fait pour que ça soit un carton.

On connaissait déjà une partie des noms qui seront présents à Dijon entre le 13 et le 14 septembre. Notamment Booba, ce qui avait hypé tout le monde car le Duc vient de sortir un album, qu'on découvrira donc sur scène pour la première fois ou presque. Mais d'autres noms viennent d'être ajoutés et cette fois encore, il y a du lourd au programme : Ninho, Houdi, Hugo TSR, Kay The Prodigy et Yvnnis ont été programmés pour le vendredi 13.

Pour le samedi, on retrouvera Jungeli, Vacra, Yamé, Angie & Lazuli, Bamby, Doria, Lesram, Merveille, Rouhnaa et Yousseff Swatt's. Tout ça en plus des noms déjà annoncés donc, ce qui promet une animation très rythmée tout au long du weekend. La billetterie est déjà ouverte, avec deux tarifications proposées pour les adultes et une à prix réduit pour les enfants. Si les prix semblent un poil élevés, dites vous que ça n'est pas tous les jours que vous aurez un aussi gros line-up réuni au même endroit.

On a donc hâte de voir à quoi va ressembler le Golden Coast Festival de Dijon, qui a d'ailleurs aussi prévu de mettre en place des stands / ateliers autour de la culture hip-hop.