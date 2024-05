Lil Tjay arrêté le jour de son anniversaire

Ses soucis avec la justice l'ont rattrapé.

Alors qu'il célébrait son 23ème anniversaire à Miami le 30 avril dernier, Lil Tjay a été arrêté par des agents des douanes et de la protection des frontières des États-Unis. Une arrestation qui s'est déroulée à l'aéroport, alors que le rappeur originaire du Bronx tentait d'embarquer à bord d'un vol, en lien avec un mandat d'arrêt qui visait l'interprète de "Run It Up".

Le lendemain, Lil TJay semblait répondre aux informations publiées par la presse sur son arrestation, à travers un post Instagram, dans lequel on le voit à bord d'un jet privé :

"Je n'entends pas tout ce que les blogs disent parce que là où je suis, il n'y a pas de réseau... 500 pour mon jour de fête, ce n'est rien, je le mérite".

Pas la première arrestation du rappeur

Des arrestations devenues habitude pour le rappeur, déjà interpellé deux fois en deux semaines seulement au début de l'année 2023, pour possession d'armes à feu.

En juin 2023 notamment, alors en plein tournage d'un clip à Manhattan, plusieurs agents de police débarquent sur les lieux et embarquent le rappeur. L'arrestation ne fait alors suite à aucun motif connu mais est sûrement en lien avec la longue histoire du rappeur avec la justice.

La séquence est à ce moment-là entièrement filmée, puisque le rappeur est en live sur Instagram. On y voit Lil Tjay en train d'essayer de se défendre comme il peut, avant de passer le téléphone à l'un de ses proches. Ce dernier filme alors le rappeur en train de se faire embarquer, lui conseillant de coopérer et se laisser faire.