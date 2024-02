Lil Tjay vit une "Good Life"

Il vit enfin la vie dont il a toujours rêvé !

Entre sacrifices et plusieurs années de dur labeur, Lil Tjay nous explique comment il a réussi à créer son empire dans son nouveau clip "Good Life". Pour lui, le seul secret pour parvenir à ses fins, c’est la discipline. Il explique qu’à ses débuts dans le rap, il s’est tout simplement tenu droit, n’a pas essayé de faire des magouilles comme le font beaucoup. Il sait réellement ce qu’il voulait et il était déterminé à atteindre ses objectifs. Il reconnait être tenté plusieurs fois à faire des bêtises due à l’influence de certaines personnes, mais que malgré tout il a réussi à faire face et surtout à y résister.