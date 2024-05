Booba explique pourquoi il a commencé la musique

"Je me suis rendu compte que j'étais fort et que je mettais à l'amende beaucoup d'autres rappeurs".

Depuis ses débuts dans les années 90, Booba en a parcouru du chemin. Le rappeur est l'un des piliers du rap français aujourd'hui. Au micro d'un podcast américain, il revient sur ses débuts et ce qui l'a motivé à se lancer dans la musique.

Avant d'être le mastodonte du rap game, Booba a commencé en groupe, en duo plus particulièrement. Aux côtés d'Ali, il fait ses débuts dans la musique au sein du groupe Lunatic et connait le succès avec des titres comme "La Lettre" et "Civilisé". Après plus de 25 ans de carrière, le rappeur continue de marquer la scène rap français aujourd'hui et s'adonne aussi à de nouveaux projets comme sa série "Ourika" dévoilée sur Prime Video. En interview pour le podcast américain "SOMETHING2PLAY4", Booba revient justement sur ses motivations qui l'on mené a débuter une carrière dans le rap. "J'ai un peu commencé la musique par hasard, comme on dit, même s'il n'y a pas vraiment de hasard, avoue-t-il. Je pense qu'on a tous un talent caché. On est tous doués pour quelque chose. J'avais beaucoup d'amis qui rappaient et évoluaient dans le monde du hip-hop, et j'ai commencé à rapper comme ça".

Booba poursuit : "Un de mes meilleurs amis m'a écrit des textes, j'ai commencé à rapper et sans faire exprès, je me suis rendu compte que j'étais fort et que je mettais à l'amende beaucoup d'autres rappeurs qui rappaient depuis longtemps". L'interprète de "Saga" conclut alors : "Vu que je suis un compétiteur, je me suis dit que j'allais continuer. Quand j'ai vu que ça me plaisait et que j'avais un certain niveau et que ça apportait de l'argent, j'ai décidé de continuer. J'en suis là où j'en suis aujourd'hui."