Booba se félicite encore des chiffres de “Ad Vitam Æternam”

Le projet continue sur sa bonne lancée.

Parce qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, Booba continue de commenter les bons chiffres de son dernier album “Ad Vitam Æternam” même si Maes ou Gims ont trouvé à y redire. Le Duc est fier de lui et il le dit. Il l'avait déjà fait juste après la sortie de l'opus mais maintenant que l'album suit son petit bonhomme de chemin, il n'hésite pas à rappeler que les hommes mentent pas les chiffres en partageant ou en retweetant des publications qui montrent que “Ad Vitam Æternam” est d'ores et déjà un des albums de l'année 2024 et pas seulement en France.