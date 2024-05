Maes dévoile une impressionnante séance d'entraînement !

Le rappeur ne fait pas semblant...

Maes est toujours plus ou moins au centre de l'actu. Il se clashe toujours aussi régulièrement avec Booba et vient de s'en prendre à La Fouine qui s'est réconcilié avec le Duc. Il continue de rapper et certains featurings sortent à intervalle régulier comme "Dehors" avec Rimkus ou encore "4Motion" avec PLK. En plus de cela, il s'entraîne comme un véritable athlète comme le montre différentes vidéos qu'il aime partager sur les réseaux sociaux. La dernière en date postée sur Twitter, le montre en plein entraînement de MMA. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le rappeur de Sevran est "fit" et musclé et qu'il ne fait pas semblant quand il se retrouve sur un tapis.

Il rappelle aussi que malgré les clashs, "la vie continue" et taggue aussi un combattant professionnel avec qui il a sans doute partagé quelques séances, Islem Lightning.

Récemment, on l'a vu aussi poser pour la photo dans une salle d'entraînement avec le combattant Khamzat Chimaev. Rappelons pour ceux qui ne connaîtraient pas bien le MMA que c'est un combattant tchétchène qui est actuellement classé à la 11e place des poids moyens de l’UFC.

Il y a peu, on a aussi pu voir Maes aux côtés du combattant français KSW, Ramzan Jambiev. Ensemble, ils auraient travaillé des techniques de lutte. On remarque que c'est assez régulièrement que le Sevranais partage ce type de photo ou de vidéo. On a aussi pu le voir s'entraîner en Thaïlande par exemple. On ne sait pas s'il envisage des combats professionnels ou semi-professionnels mais il y met du coeur et de l'enthousiasme en tout.