50 Cent trolle à nouveau Jay-Z

Fifty est toujours aussi taquin...

Si on en parle un peu moins ces dernières semaines, l'affaire P.Diddy qui secoue le rap US est loin d'être terminée et encore plus loin de nous avoir livré tous ses secrets. Alors que Diddy est actuellement toujours sous le coup d'une investigation fédérale, avec pas mal de témoignages qui font froid dans le dos concernant ses pratiques lors des célèbres soirées Bad Boy Records, 50 Cent se régale, lui qui l'a toujours détesté. Fifty s'amuse énormément et en profite pour mettre dans la sauce tous ceux qui sont liés à Diddy de près ou de loin, comme Jay-Z par exemple.

Il faut dire que Jigga s'est fait plutôt discret depuis l'explosion de l'affaire P.Diddy. Une discrétion que 50 Cent a bien remarqué et dont il compte bien profiter, puisque là encore, une vieille rivalité l'oppose à Jay-Z et il ne va donc pas le lâcher d'une semelle. Il vient d'ailleurs de poster sur Instagram un post sur lequel on voit une photo de Jay-Z en très, très gros plan, avec en légende : "Jay est en hibernation, il ne mettra plus un pied dehors tant qu cette merde avec Diddy ne se sera pas calmée, pas de brunch, pas de repas, pas de dîners", écrit Fifty.

Le rappeur fait référence au fameux Roc Nation Brunch annuel, qui a lieu tous les ans juste avant les Grammy, depuis 2011. Un évènement qui n'a pas eu lieu cette année, ce qui donne à 50 Cent un angle d'attaquer parfait pour aller titiller Jay-Z, ce dont il ne se prive pas. On jurerait presque que Fifty a des infos sur les raisons qui font que Jay-Z se fait discret depuis l'explosion de l’affaire Diddy...