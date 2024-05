Snoop Dogg juré dans “The Voice USA”

Le rappeur américain sera aux côtés de Reba McEntire, Michael Bublé et Gwen Stefani pour la saison 24.

En mars, Dr. Dre estimait que Snoop Dogg faisait trop de choses à la fois. Il risque de déchanter car le rappeur américain se lance dans une nouvelle aventure. Lundi 13 mai, la NBC présentait les nouveautés pour la prochaine saison de "The Voice" au Radio City Music Hall de New York. Alors que l’émission est toujours en cours de diffusion aux Etats-Unis, la saison 26 débutera cet automne et des changements sont à prévoir dans le jury. Constitué de Reba McEntire et Gwen Stefani, deux nouvelles recrues ont été présentées. "Les amis, nous avons une nouvelle recrue qui occupe le fauteuil. J'ai hâte qu'il se joigne à nous – pour pouvoir le battre", déclare la chanteuse de 69 ans. Et c’est Snoop Dogg qui rejoint la chanteuse sur scène sur son titre "Gin and Juice" paru en 1994.

L’interprète de "Who Am I ?" remplacera Chance The Rapper lors de cette 26e saison. S’il s’agit d’un nouvel exercice, Snoop Dogg est déjà familier avec "The Voice". Lors de la saison 20, il était présent en tant qu’entraîneur. "Puisque Reba est la reine de ‘The Voice’ qui apporte l'éclat, je peux être le roi qui apporte le style, le funk et le plaisir", ajoute le rappeur. Le quatrième membre de jury a aussi été dévoilé et il s’agit de Michael Bublé. S'il continue à sortir de nouvelles musiques, Snoop Dogg apprécie son nouveau rôle à la télévision. En juillet, il va aussi participer à la couverture des Jeux Olympiques en tant qu’animateur pour NBC.