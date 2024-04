DJ Premier et Snoop Dogg bien posés dans "Can U Dig That?"

Il y a même Daz Dillinger !

Ça fait plaisir de voir les anciens du rap game US réunis pour faire de nouveaux morceaux. Forcément, ça ne sera jamais aussi marquant ce qu'ils ont fait il y a 30 ans, mais DJ Premier et Snoop Dogg ont tout de même tenu à rendre hommage à la old school avec cette collab, "Can U Dig That?". Un morceau où l'ambiance new-yorkaise et la west coast se mélange à merveille, avec le flow posé de Snoop et les scracths de Primo, tout comme le sample, bien efficace. On note aussi la présence de Daz Dillinger, pote de Snoop depuis ses débuts, bref, un clip entre tontons !