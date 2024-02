Schoolboy Q : découvrez le tracklisting de "Blue Lips"

Cela faisait un moment que Schoolboy Q n'avait pas sorti d'album. Alors, forcément, "Blue Lips" qui arrive ce 1er mars a tout de l'événement. De fait, il s'agit de son premier long format depuis cinq ans et pour revenir fort, il a fait appel à bien d'autres artistes comme Freddie Gibbs, Ab-Soul, Rico Nasty, Devin Malik, Lance Skiiiwalker, AzChike, Jozzy et Childish Major.

Découvrez le tracklisting complet de "Blue Lips" :

1. Funny Guy

2. Pop (f. Rico Nasty)

3. Thank God 4 Me

4. Blueslides

5. Yeern 101

6. Love Birds (f. Devin Malik & Lance Skiiiwalker)

7. Movie (f. AzChike)

8. Cooties

9. Ohio (f. Freddie Gibbs)

10. Foux (f. Ab-Soul)

11. First

12. Nunu

13. Back n Love (f. Devin Malik)

14. Lost Times (t. Jozzy)

15. Germany ’86

16. Time Killers

17. Pig Feet (f. Childish Major)

18. Smile